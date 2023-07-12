Altın yatırımcıları kritik gelişmeyi bekliyor

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tutanaklarının yayınlanmasının ardından altın piyasasında aşağı yönlü baskı artmıştı. Fed tutanaklarında üyeler ilave faiz artışına yönelik görüş bildirirken bu durum parasal sıkılaşmanın devam edeceği beklentilerini kuvvetlendirmişti.

Geçen hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında artmasıyla birlikte altın fiyatları yükselişe geçmişti. Yeni haftada ise altın piyasasında yukarı yönlü seyir sürdü.

ALTINDA YÖN YUKARI DÖNDÜ

Haftaya 1925 dolardan başlayan ons altın geçtiğimiz gün 1938 dolara kadar yükseldikten sonra 1932 dolardan kapandı.

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Pazartesi gününe 1610 liradan başlayan gram altın salı günü 1627 lirayı gördükten sonra 1621 liradan kapandı.

ALTIN YATIRIMCILARI ABD ENFLASYONUNU BEKLİYOR

Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün saat 15.30’da ABD’de açıklanacak olan haziran ayı enflasyon rakamlarında olacak. ABD’de tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 3.1 seviyesine inmesi bekleniyor. Mayıs ayında yıllık tüketici fiyatları yüzde 4 seviyesinde gerçekleşmişti.

Tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0.3 artması bekleniyor. Piyasa beklentilerinden farklı gelecek bir enflasyon verisi altın piyasasında sert hareketleri beraberinde getirebilir.

KRİTİK GELİŞME ÖNCESİ PİYASADA SON DURUM

Haftanın üçüncü işlem gününe 1932 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1934 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1932 dolar, en yüksek ise 1941 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN YENİDEN REKOR KIRDI

Bugüne 1620 liradan başlayan gram altın 1630 liraya yükselerek yeni rekor kırdı Gram altın şu dakikalarda 1626 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 1619 lira seviyesi test edildi.