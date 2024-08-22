Altın yatırımcıları kritik gelişmeyi bekliyor

Geçtiğimiz gün gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısına dair yayınlanan tutanaklarındaydı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarının yayınlanmasının ardından altın fiyatları bir miktar geriledi.

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Fed tutanaklarında katılımcıların çoğunluğunun veriler uygun olursa gelecek toplantıda gevşemenin uygun olabileceğini ifade ettiği belirtildi. Altın fiyatları eylül ayında bir faiz indirimine gidileceğini önceden fiyatlamıştı. O nedenle tutanakların ardından düşüş gerçekleşti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Dün 2494 dolara kadar geriledikten sonra günü 2512 dolardan kapatan ons altın yeni günde 2507 dolardan işlem görüyor.

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Dün 2720 liraya kadar gerileyen gram altın günü 2734 liradan kapatmıştı. Gram altın bugün yatay seyrederek 2736 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2725 lira, en yüksek ise 2743 lira seviyeleri test edildi.

GÖZLER JACKSON HOLE’DE

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Bugün piyasada gözler Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu'nda olacak. Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankacıların katıldığı bu geleneksel toplantının açılışında konuşacak.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler ons altının 2500 dolar seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürmesini, bunun başarılamaması halinde 2481 dolara doğru bir geri çekilmenin yaşanmasını bekliyor. Bu desteğin kırılmasına yol açacak bir düzeltme hareketinin başlaması halinde ise 2432 dolar hedeflenebilir.

Bugün için yukarı hareketlerde dirençler 2507 ve 2520 dolarda.