Altın yatırımcılarının gözü Fed tutanaklarında

Geçtiğimiz hafta perşembe günü 1900 dolar desteğinin altına sarkan ons altın fiyatı 3.5 ayın en düşük seviyesini test etmişti. Dip seviyeyi gördükten sonra ons altın fiyatı yeniden 1900 doları aşarken, yurt içinde gram altın fiyatı da ons altına paralel hareket etmişti.

ABD PİYASALARI DÜN KAPALI KALDI

Öte yandan ABD’de piyasalar geçtiğimiz gün Bağımsızlık Günü sebebiyle kapalı kaldı. Piyasaların tatil olması nedeniyle ons altın fiyatında işlem hacmi düşük oranda gerçekleşti.

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Geçtiğimiz güne 1921 dolardan başlayan ons altın 1930 doları gördükten sonra 1925 dolardan kapanmıştı.

ONS ALTIN BUGÜN HAFİF YÜKSELİYOR

Haftanın üçüncü işlem gününe 1925 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif yükselerek 1928 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1920 dolar, en yüksek ise 1928 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN GEÇEN HAFTA 1600 LİRANIN ALTINI GÖRDÜ

Gram altında geçen hafta Kurban Bayramı tatili sebebiyle işlem hacmi düşük kaldı. Ons altındaki düşüşün etkisiyle birlikte gram altın fiyatı cuma günü 1578 liraya kadar geriledi. Gram altın haftayı 1597 liradan kapattı.

GRAM ALTIN BUGÜN YÜKSELİYOR

Bu hafta itibarıyla gram altında yukarı yönlü seyir dikkat çekiyor. Güne 1609 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1617 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1603 lira, en yüksek ise 1621 lira seviyeleri test edildi.

ALTIN YATIRIMCILARI FED TOPLANTI TUTANAKLARINI BEKLİYOR

Öte yandan bugün saat 21.00’de ABD Merkez Bankası (Fed), 13-14 Haziran tarihli FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak. Fed son toplantısında politika faizini yüzde 5-5.25 seviyesinde sabit tutmuştu. Faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell bu yıl iki faiz artırımının mümkün olabileceğini söylemişti.

Fed toplantı tutanaklarında piyasalara verilecek mesajlar altın fiyatlarında yönü belirleyebilir. Piyasalar Fed’in ileriye dönük projeksiyonlarında para politikasına yönelik hangi mesajları vereceğine odaklanacak.