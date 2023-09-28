Altın yatırımcılarının gözü kritik veride

ABD gösterge petrolü, ülkenin ana depolama merkezindeki stokların kritik seviyelere düşmesinin küresel açığın genişlediğini göstermesinin ardından bir yıldan fazla bir süreden sonra ilk kez varil başına 95 doları gördü.

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ONS ALTIN 6.5 AYIN DİBİNDE

ABD’de petrol fiyatlarının yükseliş göstermesi enflasyon endişelerini artırdı. Petrol fiyatlarındaki artış piyasalarda risk iştahını azalttı. Özellikle dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki sert yükseliş altının ons fiyatında sert gerilemelere yol açtı.

Dolar endeksi dün 106.800 seviyelerini aşarken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.640’ın üzerine çıktı.

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Geçtiğimiz güne 1900 dolardan başlayan ons altın 1872 dolara kadar gerileyerek 13 Mart 2023 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. Ons altın günü 1875 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Ons altındaki düşüşün etkisiyle birlikte gram altın fiyatında da sert kayıplar görüldü. Dün 1665 liradan açılan gram altın 1621 lirayı gördükten sonra 1622 liradan kapandı.

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BUGÜN GÖZLER KRİTİK VERİDE

Öte yandan bugün yatırımcıların gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak olan ABD ekonomisine ilişkin ikinci çeyrek büyüme rakamlarında olacak. ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 2.1 oranında büyüme göstermesi bekleniyor.

BUGÜN PİYASALARDA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 1875 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1873 dolar, en yüksek ise 1878 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1622 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1653 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1621 lira, en yüksek ise 1655 lira seviyeleri test edildi.