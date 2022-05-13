Altın yeni günde kaç lira?
Piyasalarda gözler çarşamba günü açıklanan ABD enflasyon rakamlarındaydı. ABD’de tüketici fiyatları 40 yılın zirvesinden döndü. Kritik gelişme sonrası ons altın hareketli bir seyir izledi. Yeni günde altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...
13.05.2022 - 09:26 |
ABD’de tüketici fiyatları nisan ayında yıllık bazda yüzde 8.3 oranında arttı. ABD’de tüketici fiyatları mart ayında yıllık bazda yüzde 8.5 oranında artarak 40 yılın zirvesine çıkmıştı. Böylelikle nisan ayında tüketici fiyatları 40 yılın zirvesinden dönmüş oldu.
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Enflasyondaki seyir Fed’in para politikası üzerinde büyük rol oynuyor. Geçtiğimiz haftalarda Fed Başkanı Jerome Powell, önümüzdeki toplantılarda Fed üyelerinin 75 baz puanlık bir faiz artışını tartışmadığını söylemişti.
ONS ALTIN PRİMLİ
Güne 1821 dolardan başlayan ons altın yükselişe geçerek 1826 dolardan işlem görüyor.
GRAM ALTIN YÜKSELİYOR
Yeni güne 901 liradan başlayan gram altın ise şu dakikalarda 905 liradan alıcı buluyor.