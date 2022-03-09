Altın zirveden döndü

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali jeopolitik risklerin tırmanışa geçmesinde etkili olurken, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere birçok devletin Rusya’ya yönelik yaptırım kararlarını açıklaması geçtiğimiz gün altın fiyatlarının ralli yapmasına neden oldu. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’ya yönelik yaptırım kararını açıkladı. Biden, Ukrayna işgali sebebiyle Rusya’dan enerji ithalatını yasakladığını duyurdu. ABD, petrol ithalatının yüzde 10’unu Rusya’dan karşılarken, ambargo ile birlikte başka devletlerle görüşme yaptığı belirtiliyor. ABD’nin Rusya’dan gelen petrolün alternatifi olarak Venezuela ile görüşme gerçekleştirdiği kaydediliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ONS ALTIN 1.5 YILIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

ABD’nin Rusya’dan enerji ithalatını yasaklamasının ardından ons altın fiyatında sert hareketler görüldü. Geçtiğimiz güne 2001 dolardan başlayan ons altın 2078 dolar seviyesinin üzerine kadar çıkarak 1.5 yılın zirvesine ulaştı. Ons altın günlük bazda yüzde 4’ten fazla değer kazandı.

Ons altın en son 2020 yılı Ağustos ayında 2 bin 121 dolar seviyesini görerek zirveye ulaşmıştı. Pandeminin getirdiği kısıtlamalar küresel ticarete darbe vururken, bu durum güvenli liman altın alımlarını hızlandırmıştı.

Ons altın bugüne 2 bin 51 dolardan başladıktan sonra sert bir kayıp yaşayarak 2 bin 10 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Ons altında günlük bazda değer kaybı yüzde 2'nin üzerine çıktı. Ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle birlikte fiyat 1.5 yılın zirvesinden dönmüş oldu.

Analistler jeopolitik gelişmelerin altına olan talepte ana katalizör durumunda olduğunu, Rusya ile Batı arasında gerilimin tırmanıp tırmanmayacağının altının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

GRAM ALTIN DÜN YÜZDE 5’E YAKIN PRİM YAPTI

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altındaki yukarı yönlü hareketin etkisiyle dün sert yükseliş kaydetti. Geçtiğimiz güne 924 liradan başlayan gram altın, ons altının 1.5 yılın zirvesine çıkmasıyla birlikte 968 liraya kadar yükseldi. Gram altın günlük bazda yüzde 5’e yakın değer kazandı.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bugüne 952 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 945 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 944 lira, en yüksek ise 964 lira seviyeleri görüldü.