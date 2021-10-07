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Altına dayalı fonlardan para çıkışı sürdü

Altına dayalı borsa yatırım fonlarından eylül ayında da ağustos ayında olduğu gibi para çıkışı yaşandı.

07.10.2021 - 15:46 |
Altına dayalı fonlardan para çıkışı sürdü

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, dönem içinde fonların varlıkları 15,2 ton azalarak 3,592 tona geldi. Dönem içinde fonların parasal değeri de 0,93 milyar dolar azaldı.

Altına dayalı ETF'lerin yönetimi altında bulunan varlıklar dönem içinde 201,5 milyar dolar oldu. ETF varlıklarının azalmasında Kuzey Amerika ve Avrupa fonlarından çıkış etkili oldu.

Verilere göre, dönem içinde Türkiye'de yönetim altındaki varlık ton bazında 0,9 ton oldu. Türkiye'de altına dayalı borsa yatırım fonlarından 2021 yılı eylül ayı itibarıyla 16,9 milyon dolar çıkış yaşanırken, ton bazında varlıklar 0,3 ton azaldı. Yılbaşından bu yana Türkiye ETF'lerinin yönetimi altındaki varlıklar %22,3 değer kaybetti.

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