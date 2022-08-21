Altında 5 hafta sonra ilk kez yön değişti

Altın piyasasında bu hafta sert hareketler görüldü. Haftaya 1800 doların üzerinde başlayan ons altın pazartesi günü Çin’de açıklanan ekonomik verilerin ardından düşüşünü hızlandırdı. Peki hafta genelinde altın piyasasında yön ne oldu? İşte detaylar...

ALTIN PİYASASINI ÇİN ÇARPTI

4 hafta boyunca üst üste yükseliş kaydeden ons altın 1800 dolar olan kritik seviyenin üzerine çıkmıştı. Pazartesi günü Çin’de sanayi üretimi ve perakende satış rakamlarının gerileme kaydetmesiyle birlikte altın fiyatlarında düşüş hızlandı.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’de sıfır Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan kapanmalar ekonomiyi durgunluğa sürüklüyor. Sanayi üretimi ve perakende satış verilerinin düşüş kaydetmesi Çin’de ekonominin resesyona girebileceğine yönelik endişeleri kuvvetlendirdi.

HAFTANIN EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ FED TUTANAKLARIYDI

Öte yandan çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantısına dair tutanaklar yayınlandı. Fed tutanaklarında enflasyonda belirgin bir iyileşme görülene kadar faiz artışlarına devam edileceği sinyali verildi.

DOLAR ENDEKSİ 1 AYIN ZİRVESİNDE

Fed tutanakları sonrasında Fed yetkililerinin eylül ayında 75 baz puanlık bir faiz artışına gidilebileceğine yönelik açıklamaları doların küresel çapta güçlenmesinde etkili oldu. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi 108.215’i görerek 1 ayın zirvesine çıktı.

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Yatırımcıların dolara yönelmesiyle birlikte hisse piyasası ve kripto para gibi riskli varlıklardan kaçış hızlandı. Altın fiyatları ise hafta ortasından itibaren düşüşünü hızlandırdı.

ONS ALTIN 1750 DOLARIN ALTINA SARKTI

Perşembe ve cuma günleri de aşağı yönlü bir seyir izleyen ons altın 1745 dolara kadar geriledikten sonra haftayı 1747 dolardan tamamladı. Haftalık bazda ise ons altın yüzde 3’ten fazla değer kaybetti.

GRAM ALTIN BU HAFTA 25 LİRA GERİLEDİ

Haftaya 1040 liradan başlayan gram altın ons altında gerçekleşen sert düşüşün etkisiyle bu hafta 1015 lira seviyesine kadar geriledi. Hafta açılışından bu yana 25 lira gerileyen gram altın cuma günü 1016 lira seviyesinden kapandı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 2’den fazla kaybettirdi.

İŞTE ALTIN PİYASASINDA YÖNÜ BELİRLEYEN 2 ÖNEMLİ GELİŞME

4 haftalık süreç içerisinde üst üste yükseliş kaydeden altın fiyatları bu hafta yönünü aşağı çevirdi. Özellikle Fed cephesinden piyasalara verilen mesajlar ve Çin ekonomisinin durgunluğa girebileceğine yönelik ihtimaller altın piyasasındaki düşüşü etkileyen iki önemli faktör olarak değerlendiriliyor.