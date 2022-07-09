Altında 8 haftanın en sert kaybı

Para ve emtia piyasaları küresel gelişmelerle yön bulmaya devam ediyor. Özellikle mart ayında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırmaya başlamasıyla birlikte hisse piyasaları, kripto paralar ve ons altında baskı artmıştı.

DOLARA TALEP ARTTI, 20 YILIN ZİRVESİ GÖRÜLDÜ

Fed’in son toplantısında 28 yılın en sert faiz artışını gerçekleştirmesi doların güçlenmesinde etkili oldu. Güvenli liman olarak görülen dolara olan talep artarken dolar endeksi bu hafta 107 seviyesini aşarak 20 yılın zirvesine çıktı.

ALTINI RESESYON VURDU

Öte yandan küresel çapta merkez bankalarının faiz artırmaya başlamasıyla ekonomilerin resesyona girebileceğine yönelik endişeler giderek tırmanışa geçti. Bu durum emtia fiyatlarının sert gerilemesinde etkili oluyor. Ons altın fiyatı küresel büyümenin sekteye uğrayabileceğine yönelik beklentilerle bu hafta sert düştü.

ONS ALTINDA 9 AYIN DİBİ GÖRÜLDÜ

Haftaya 1811 dolardan başlayan ons altın çarşamba günü 1733 doları görerek son 9 ayın en düşük seviyesine indi. Perşembe ve cuma günleri düşük hacimle hareket eden ons altın 1742 dolardan haftayı kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yüzde 3.83 oranında değer kaybetti. Böylelikle ons altın son 8 haftanın en sert düşüşünü kaydetti.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ KRİTİK GELİŞMEDEYDİ

Altın yatırımcılarının gözü kulağı cuma günü saat 15.30’da açıklanan ABD tarım dışı istihdam rakamındaydı. Haziran ayında tarım dışı istihdam 372 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi ise artışın 268 bin olacağı yönündeydi. Mayıs ayında tarım dışı istihdam 390 bin kişi artmıştı.

Kritik gelişme sonrası altın fiyatlarında çok sert hareketler görülmedi.

GRAM ALTIN 4 HAFTADIR KAYBETTİRİYOR

Yurt için de ise gram altın fiyatı ons altındaki sert düşüşten etkilense de dolar kurundaki yükselişin etkisiyle çok büyük oranlı bir gerileme göstermedi.

Haftaya 976 liradan başlayan gram altın salı ve çarşamba günleri ons altındaki sert düşüşün etkisiyle 959 liraya gerileyerek haftalık bazda en düşük seviyeyi gördü.

Perşembe ve cuma günleri dolar kurundaki yükselişin etkisiyle toparlanma kaydeden gram altın haftayı 967 liradan tamamladı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 0.87 oranında kaybettirdi. Böylelikle son 4 haftadır gram altın aşağı yönlü bir seyir izledi.