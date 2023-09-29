Altında dikkat çeken hareket

Para ve emtia piyasaları geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası yön buldu. Fed’in bu yıl ilave bir faiz artışına daha gidebileceğini açıklaması sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesine yol açtı.

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PETROLDEKİ GELİŞME YAKINDAN İZLENİYOR

Bu hafta ise ABD petrol fiyatı 95 dolar seviyesini aştı. Petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyonun daha uzun süre yüksek kalacağı beklentilerini kuvvetlendirdi.

ABD’DE BÜYÜME SÜRPRİZ YAPMADI

Öte yandan geçtiğimiz gün saat 15.30’da ABD ekonomisine yönelik ikinci çeyrek büyüme rakamı açıklandı. Buna göre ekonomi yüzde 2.1 oranında büyüme gösterdi. Piyasalarda beklenti de ekonominin yüzde 2.1 oranında büyümesi yönündeydi.

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ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2 oranında büyüme göstermişti.

ONS ALTIN 6.5 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Küresel piyasalarda doların güçlenmesi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesinin etkisiyle birlikte bu hafta ons altında baskı arttı. Dün 1875 dolardan açılan gram altın 1857 dolara kadar gerileyerek 6.5 ayın dibini gördü. Ons altın günü 1864 dolardan kapattı.

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GRAM ALTIN DÜN YÜKSELDİ

Geçtiğimiz güne 1622 liradan başlayan gram altın 1657 liraya kadar yükseldikten sonra 1637 liradan kapandı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın son işlem gününe 1864 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1870 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1862 dolar, en yüksek ise 1870 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1641 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1651 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1637 lira, en yüksek ise 1658 lira seviyeleri test edildi.