Altında 'Fed' baskısı

Geçtiğimiz hafta 1879 dolara kadar çıkarak 5 ayın zirvesine ulaşan ons altın, pazartesi günü ABD Başkanı Joe Biden’ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı yeniden aday göstereceğini açıklamasının ardından düştü.

Powell’ın yeniden atanmasının ardından yatırımcılar varlık alım programında azaltımın hızlanacağını ve haziran ayında faiz artışının geleceğini fiyatlamaya başladılar.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ONS ALTIN KRİTİK EŞİĞİN ALTINDA

ABD’de artan enflasyon endişeleriyle birlikte sıkı para politikasına gidileceğinin fiyatlanması ons altında sert satış getirdi. Geçtiğimiz gün 1800 doların hemen üzerinde açılan ons altın, 1781 dolara kadar geri çekildi ve 1783 dolardan kapandı.

Bugüne ise 1791 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.51 oranında yükselişle 1792 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1789 dolar, en yüksek ise 1796 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz güne 663 liradan başlayan gram altın, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 772 liraya çıkarak rekor kırdı ve 738 liradan kapandı.

Bugüne ise 738 liradan başlayan gram altın, şu dakikalarda 755 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 731 lira, en yüksek ise 759 lira seviyeleri görüldü.