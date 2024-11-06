Altında gözler ABD seçimlerinde

Donald Trump'ın seçimin sonucunu belirlemekte kritik olan eyaletlerde önde gittiğine yönelik projeksiyonlar ABD dolarını güçlendirdi. Dolar endeksi bugün 105.192 seviyesine kadar yükseldi.

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ABD'de kesin olmayan sonuçlara göre Donald Trump başkanlık yarışında önde gidiyor. Donald Trump, sonuçlar resmi olarak açıklanmadan açıklama yaptı. Trump, "Bu Amerikan halkı için, Amerika’yı yeniden büyük yapmamıza imkan verecek muhteşem bir zafer" ifadelerini kullandı.

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Ons altın da güçlenen ABD dolarına bağlı olarak geriledi. Güne 2743 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda 2663 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2657 dolar, en yüksek ise 2749 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN DA GERİ ÇEKİLDİ

Ons altındaki gevşemeye bağlı olarak yurt içinde gram altın fiyatı da gerileme gösteriyor. Güne 3021 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 2931 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2925 lira, en yüksek ise 3033 lira seviyeleri test edildi.