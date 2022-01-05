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Uzmanpara Altın Fiyatları

Altında kritik tahmin

Fon yönetim şirketi Fat Prophets Analisti David Lennox, spot altın fiyatının bu yıl 2100 dolar/ons seviyesini test edebileceğini söyledi.

05.01.2022 - 10:42 |
Altında kritik tahmin

Lennox, dolarda zayıflık ve enflasyonun altın fiyatlarını yükseltmesinin olası bazı faktörler olduğunu belirterek, "2022 yılı içinde altın fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesini test ettiğini göreceğimizi düşünüyoruz. Ancak o noktaya vardığımızda daha öteye gidebileceğimizi göremiyoruz" dedi.

Dolarda düşüş için her şeyin var olduğunu, ancak bunun henüz gerçekleşmediğini belirten Lennox "Eğer dolar zayıflar ise bu altın için bir lütuf olur. Enflasyonda yüksek ivmenin ve düşük doların altın fiyatını 2022'de daha yüksek fiyatlara yönlendireceğine inanıyoruz" diye konuştu.

CNBC'ye konuşan Lennox, ABD ile Rusya, ABD ile Çin arasındaki jeopolitik gerilimlerin altın fiyatını beklentilerden daha erken yukarı çıkarabileceğini de vurguladı.

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı Ağustos 2020'de 2063 dolar/ons seviyesini görmüştü. Şu sıralarda ise 1814,83 dolar/ons seviyesinde bulunuyor.

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