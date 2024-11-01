Altında rekor sonrası düzeltme hareketi

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD verileri ve Fed faiz kararına ilişkin beklentilerde olmaya devam ediyor.

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Son olarak Fed'in takip ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE Eylül'de yıllık olarak yüzde 2,7 artış gösterdi. Piyasa beklentisi ise artışın yüzde 2,6 olması yönündeydi. Öte yandan ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 26 Ekim haftasında 216 bin olarak kaydedildi ve beş ayın en düşük seviyesine geriledi.

FED FAİZ KARARI İÇİN GÖZLER GELECEK HAFTADA

Öte yandan piyasaların gözü kulağı önümüzdeki hafta perşembe günü açıklanacak olan Fed faiz kararında olacak. Yatırımcılar önümüzdeki hafta çeyrek puanlık bir indirim olasılığının yaklaşık yüzde 90 olduğunu fiyatlamaya devam ediyor.

ALTINDA DÜZELTME HAREKETİ

Ons altın fiyatı geçtiğimiz gün 2790 dolar ile rekor seviyeyi gördükten sonra 2731 dolara kadar geriledi. Ons altın günü 2743 dolardan kapattı.

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Bugüne 2743 dolardan başlayan ons altın şu sıralarda hafif toparlanarak 2753 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2743 dolar, en yüksek ise 2757 dolar seviyeleri test edildi.

Dün 3075 lira seviyesini gördükten sonra gerileyen gram altın günü 3020 liradan kapattı. Gram altın fiyatı bugün toparlanma göstererek 3038 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 3018 lira, en yüksek ise 3042 lira seviyeleri görüldü.