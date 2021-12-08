Altında risk baskısı sürüyor

Küresel çaptaki gelişmeler altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Güney Afrika’da ortaya çıkarak dünyayı sarsan yeni varyant Omicron’a dair endişeler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim piyasalar tarafından önemle takip ediliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Ukrayna’ya saldırması durumunda ağır yaptırımlarla karşılaşacağı konusunda uyardı. Jeopolitik risklerin tırmanmasıyla beraber altın fiyatları borsalardaki ralliye rağmen salı günü yüzde 0,3 yükseliş kaydetti.

ONS ALTIN DAR BANTTA SEYREDİYOR

Bu hafta genel olarak dar bantta seyreden ons altın, 1800 dolar pivot seviyenin altında işlem görüyor. Yükselişlerin sınırlı görüldüğü ons altında, 1800 dolar kritik direncin kırılması durumunda trend değişebilir.

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Bugüne 1785 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.32 oranında yükselişle 1790 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1784 dolar, en yüksek ise 1792 dolar seviyeleri görüldü.

ALTIN YATIRIMCILARI ENFLASYONA ODAKLANDI

Öte yandan altın yatırımcıları cuma günü ABD’de açıklanacak enflasyon rakamlarına odaklandı. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) kasım ayında yıllık bazda yüzde 6.8 oranında artması bekleniyor. TÜFE ekim ayında yüzde 6.2 artmıştı.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, istihdam ve enflasyon hedefine yönelik kararlı duruşunu her söyleminde dile getiriyor. İstihdam ve enflasyon verilerinde belirgin bir iyileşme olması durumunda Fed sıkı para politikasına yönelik hamlelerini hızlandırabilir. Bu durumda dolar güçlenir ve altın fiyatları düşebilir.

GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Yurt içinde ise bu hafta dolar kurundaki güçlenmenin etkisiyle gram altın rekor kırdı. Pazartesi günü 795 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan gram altın, çarşamba günü düşüşe geçerek 776 liradan kapandı.

Bugüne ise 776 liradan başlayan gram altın, şu dakikalarda 785 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 775 lira, en yüksek ise 785 lira seviyeleri görüldü.