Altında 'Rusya' etkisi

Para ve emtia piyasaları Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi fiyatlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün ons altın Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağına yönelik beklentilerin kuvvetlenmesiyle 1881 dolara kadar yükselerek 8 ayın zirvesine çıkmıştı.

ONS ALTIN RUSYA AÇIKLAMASIYLA 8 AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Dün Rusya cephesinden ise kritik bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya’nın Güney ve Batı askeri bölgelerinde yer alan bazı birliklerin tatbikat kapsamında görevlerinin tamamlandığını kaydetti. Konaşenkov, söz konusu birliklerin bağlı bulunduğu garnizona geri çekildiğini bildirdi.

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Rusya'nın tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını açıklamasıyla birlikte piyasalarda jeopolitik riskler hafifledi. Ons altın kritik gelişme sonrası geçtiğimiz gün 8 ayın zirvesinden geriledi. 1845 dolara kadar düşen ons altın 1856 dolardan kapandı.

Bugüne 1854 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 1864 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1851 dolar, en yüksek ise 1866 dolar seviyeleri görüldü.

Analistler Rusya-Ukrayna gerginliğinde tansiyonun daha da düşmesi halinde güvenli liman olarak altına yönelmiş yatırımcıların satışlarının gelebileceğini ve ons altında fiyatın 1831 dolar desteğine doğru geri çekilebileceğini belirtiyor. Buranın altında ise 1820 dolar desteği bulunuyor.

GRAM ALTIN ONSTAN ETKİLENİYOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altındaki hareketlerden etkileniyor. Geçtiğimiz güne 818 liradan başlayan gram altın, 808 liraya kadar geri çekildi ve 810 liradan kapandı.

Gram altın bugüne 810 liradan başladı. Gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükseliş kaydederek 816 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 809 lira, en yüksek ise 816 lira seviyeleri görüldü.