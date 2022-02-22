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UzmanparaAltında 'Rusya' etkisi!
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altında 'Rusya' etkisi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'dan Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanımasının ardından buralara 'barış gücü' gönderme kararı ile ons altının fiyatı 1920 dolar direncine doğru hareketlendi. Bölgede artan gerilimin ardından Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı da güne artışla başladı. Petrolde ise 8 yılın zirvesi görüldü. İşte son durum...

22.02.2022 - 07:37 | | UZMANPARA
Altında 'Rusya' etkisi!

Para ve emtia piyasalarında gözler geçtiğimiz gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıklamalarındaydı. Putin'in Ukrayna’nın doğusunda bulunan Donetsk ve Luhansk yönetimlerinin bağımsızlığını tanıması dünyada büyük yankı uyandırdı.

Bu gelişmeyle birlikte piyasalarda risk iştahı azalırken, güvenli liman olarak görülen altına talep arttı. Hisse piyasaları ve kripto para birimlerinde sert düşüş görülürken, ons altın 8 ayın en yüksek seviyesini yeniledi.

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Ons altın bugün erken saatlerde 1918 dolar seviyesine kadar yükseldi ve şu sıralarda 1903 dolar seviyesinde.

Analistler, "Doğu Avrupa'da durumun gün içinde daha da kötüleşebileceği dikkate alındığında şu anda altında negatif olmak için çok az neden var. Dünya genelindeki stagflasyonist baskılar da değerli metale destek veriyor" değerlendirmesini yapıyor.

Ons altın fiyatının 1920 dolar direncini kırması halinde yeni hedefin 1940 dolar olacağı belirtiliyor.

GRAM ALTIN 2 AYIN EN YÜKSEĞİNE ÇIKTI

Yurt içinde ise gram altın, ons altındaki fiyat hareketlerine paralel bir seyir izliyor. Gram altın gün içerisinde 850 lira seviyesini aştıktan sonra şu dakikalarda 849 liradan işlem görüyor.

Ons altındaki yukarı yönlü hareketin etkisiyle birlikte gram altın 2 ayın en yüksek seviyesinde bulunuyor.

PETROLDE 8 YILIN ZİRVESİ

Petrolün fiyatı, Ukrayna-Rusya gerginliğinin sıcak çatışmaya dönüşeceği endişelerinin artmasıyla yeniden 8 yılın zirvesine çıktı. ICE'de nisan vadeli brent petrolün varil fiyatı 2014'ten bu yana ilk kez 99 dolar seviyesine yükseldi. Brent petrol şu dakikalarda 97.75 dolardan işlem görüyor.

GAZ FİYATLARI YÜKSELDİ

Mart vadeli doğal gaz kontratı Türkiye saatiyle 17.52'de 79 euro seviyesinden işlem görüyor. Gaz fiyatlarındaki yükselişte Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalaması ve ABD ile AB'nin gelişmeleri kınayarak yaptırımlar konusunda adım atacağını duyurması etkili oldu.

YÜZDE 31 DEĞER KAYBETTİ

Rusya’da Moskova borsası Ukrayna ile gerginliğin tırmanmaya başlamasından bu yana yüzde 31 değer kaybetti.

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