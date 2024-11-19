Altında sert düşüş sonrası tepki çıkışı! Tarih verildi: Bu seviye önemli dönüm noktası

Milliyet.com.tr/ÖZEL Altın fiyatları son zamanların en sert hareketlerine sahne oluyor. Geçen hafta altın fiyatları yüzde 4’ün üzerinde kayıp göstererek 2021 yılından bu yana en kötü haftalık performansını sergilemişti. Yeni haftada ise bir tepki çıkışı söz konusu.

Haberin Devamı

ABD'li dev banka Goldman Sachs altında rekor bekliyor. Banka Aralık 2025'e kadar ons başına 3.000 dolar hedefini yineledi. Peki Trump’ın ocak ayında başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte yeni yılda altını ne bekliyor? Teknik göstergeler ne söylüyor? Yaşanan geri çekilme bir alım fırsatı olarak değerlendirilmeli mi?

‘ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ BEKLİYORUM’

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı: “Altın fiyatlarında yükseliş bekliyorum. Kredi derecelendirme kuruluşları ve yatırım bankaların altın konusundaki yükseliş öngörülerine katılıyorum. Küresel risklerde ciddi anlamda artışlar söz konusu olacak. ABD’de Trump’ın atacağı adımlar son derece önemli. İç gündemde eğitimden askeri alanlara kadar bir takım radikal değişimler söz konusu olacak. Joe Biden’ın Rusya-Ukrayna savaşına yön verecek olan Ukrayna yardımı da Trump’ın radarında olacaktır. Tüm bu riskler altını yine gözde, güvenli liman yatırım aracı şekline sokacaktır.

Haberin Devamı

‘ALTINI ETKİLEYEN 3 ANA KRİTER VAR’

Altını etkileyen üç ana kriter var. Bunlardan biri dolar endeksi, diğeri euro/dolar paritesi, bir diğeri ise dolar/yen paritesi. Dolar/yen paritesinde 156 seviyesine doğru yükselişler sonrasında altında biraz daha baskıyı hissetmiştik. Fed’in faiz indirimlerindeki performansının artarak devam edeceğine dair beklentilerin azalması, veri odaklı olması, beklenti yönetiminin buna göre şekillenmesi, Trump’ın başkan olmasının ardından Fed ile diyaloğu geçmişte çok iyi değildi. Bu konuda faiz indirimlerine hız vermesi yönünde baskı yapabilir. Bu altını ve doları etkileyebilir.

‘TRUMP’IN ADIMLARININ ÖLÇÜLEMEMESİ DOLARI DEĞERLENDİRİYOR’

Şu anda Avrupa Merkez Bankası’nın faizler konusunda adım atmasına rağmen paranın mevduata kaymaması için almış olduğu tedbirlerin etkisiyle baskılanan euro, doları değerlendiriyor. Trump’ın adımlarının ne olacağının tam ölçülememesi doları değerlendiriyor.

‘YENİDEN YÜKSELİŞLERİ GÖRECEĞİZ’

Yen tarafına baktığımızda yen genellikle doları dengeleyen unsurdur. Orada 156 seviyesine yükselişlerin hepsi altındaki dalgalanmaların başlıca nedenleriydi. Şimdi tekrar güvenli liman efekti çalışacaktır. Altında yeniden yükselişleri göreceğiz.

Haberin Devamı

TARİH VERİLDİ: 3 BİN DOLAR ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTASI

Ons altında 3 bin dolar eşiği aşılacaktır. Bu belki yıl sonunda olmayacak ancak 2025’in ilk çeyreğinde 3 bin dolar seviyesine doğru bir ons altın fiyatlaması görmemiz mümkün olacaktır. Fed’in tutumu, faiz indirimlerindeki miktarlar da ons altını etkileyecektir. Eğer beklentilerden daha yüksek faiz indirimi gelirse, Trump’ın ekonomi anlamında ortaya koyacağı yol haritası bunu desteklerse rekabet edebilir bir dolar ABD’nin işini kolaylaştıracak. Bu altında zaman zaman dalgalı hareketleri beraberinde getirecektir. 3 bin dolar burada önemli bir dönüm noktası olacaktır. Kriptolarda şu anda bir hareket var. Kriptolardan çıkacak paranın dolar yerine altında park etmesi ihtimalini unutmayalım.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Haberin Devamı

ALTINDA BU SEVİYE YÜKSELİŞİ TEYİT EDER!

Teknik anlamda baktığımızda ons altında yukarı yönlü hareketlenmelerde 3 bin dolar hedef olmakla birlikte 2880 doların üzerindeki her kalıcı hamle bu yükselişi teyit eder. Bunun altında ise altında baskılanma bir süre için devam edecektir.

‘YATIRIMCI İÇİN ÖNEMLİ BİR ALTERNATİF’

Gram altında iki parametre var. Doların seyri ve ons fiyatlamaları. Geri çekilmelerin hepsi birer alım fırsatıydı. Para bizde yön değiştiriyor. Paranın bir bölümünün yüksek faizler olduğu için mevduat tarafına park ettiğini biliyoruz, bir kısım da altındaydı. Yaklaşan yıl sonu, bilanço ayarlamaları gibi unsurların hem vatandaşın hem firmaların ellerindeki döviz ve altın hesaplarındaki değişimler gram altın tarafında satışı getirmişti, kar realizasyonları vardı. Tepki alımlarını görüyoruz. Ben içeride gram altının döviz ve faizde aradığını bulamayan yatırımcı için önemli bir alternatif olacağını düşünüyorum.

‘3 BİN LİRANIN ÜZERİNİ HIZLI BİR ŞEKİLDE GÖRECEĞİZ’

Ons altında 3 bin doları hedeflerken, gram altında 3 bin liranın üzerini hızlı bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Merkez Bankası’nın perşembe günü yapacağı açıklamalar önemli olacak. Faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklentisi faizde değişim olmayacağı yönünde. Karar metninde ifadeler önemli olacaktır. ‘Faiz indirimi noktasında bir sinyal gelir mi?’ buna bakacağız.

Haberin Devamı

HER GERİ ÇEKİLME ALIM FIRSATI MI?

2800 lira ve altındaki seviyeler gram altında bir alış fırsatı olarak değerlendirilebilir.”