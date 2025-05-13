Altında sert düşüş sonrası toparlanma

Bugün toparlanma gösteren ons altın 3253 dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde en yüksek 3260 dolar seviyesi test edildi.

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Ons altının yanı sıra gram altın da yönünü yukarı çevirdi. Dün 3999 liraya gerileyen gram altın bugün 4067 liraya kadar yükseliş gösterdi. Şu sıralarda gram altın 4059 lira seviyesinde.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “ABD ve Çin'in daha iyi koşullara sahip olmasıyla birlikte küresel büyüme için genel olarak daha iyi bir görünüm olmasına rağmen, mevcut seviyelerde altın üzerinde bir miktar değer alımı gerçekleşiyor ve bu da fiyatı desteklemeye yardımcı oluyor. Dolardaki konsolidasyon hareketi altın fiyatının hafif bir yükseliş kaydetmesini sağladı” dedi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Yatırımcılar, Fed'in para politikası yörüngesine ilişkin yeni sinyaller için günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi raporunu bekliyor.

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ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler bugün destek noktası olarak yine 3206 doları işaret ediyor. Buranın kırılması halinde 3135 dolara doğru geri çekilme olabilir. Yukarda dirençler ise 3286 ve 3322 dolarda.

BU YIL FED’DEN 55 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ FİYATLANIYOR

Piyasa, Fed'in bu yıl Eylül ayından itibaren 55 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesini bekliyor.

Waterer, “Enflasyon verileri aşağı yönlü bir ıskalama yaratırsa, bu dolardan bir miktar ivme alabilir ve bu da altının ilerleme kaydettiğini görebilir” dedi.

CITI’DEN YENİ ALTIN TAHMİNİ

Bu arada Citi, 3.000 ila 3.300 dolar aralığında kısa vadeli konsolidasyonun devam edeceğini öngördü ve 0 ila 3 aylık fiyat hedefini 3.150 dolara düşürdü.