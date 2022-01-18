Altında 'sıkılaşma' fiyatlanıyor

Para ve emtia piyasaları merkez bankalarından gelen mesajlar ve küresel enflasyondaki gelişmelerle birlikte yön arayışını sürdürüyor. Öte yandan dünya geneline hızla yayılan yeni varyant Omicron’a dair endişeler piyasalarda fiyatlamaları etkiliyor.

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında parasal sıkılaşmaya gideceğine yönelik beklentiler altın fiyatlarında baskı oluşturuyor.

Geçtiğimiz hafta piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 7 oranında artarak 40 yılın zirvesine ulaştı. ABD’de enflasyonun yükselişini sürdürmesiyle birlikte yatırımcılar güvenli liman altına yöneldi.

ABD’de enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası dolar endeksinde düşüş hızlandı. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi geçtiğimiz hafta 94.635 seviyesine kadar geri çekildi. Doların zayıflaması ise altına destek verdi. Bu gelişmeyle birlikte ons altın 1829 dolar seviyesine kadar yükseldi.

ONS ALTIN GERİLİYOR

Haftanın ilk işlem gününe 1815 dolardan başlayan ons altın, 1822 dolara kadar yükseldi ve 1819 dolardan kapandı.

Bugüne ise 1819 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre düşüşe geçerek 1814 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1812 dolar, en yüksek ise 1822 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN DÜŞÜYOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatı haftanın ilk işlem gününden bu yana düşüş kaydediyor. Geçtiğimiz güne 790 liradan başlayan gram altın, 802 liraya kadar yükseldi ve 786 liradan kapandı.

Gram altın haftanın ikinci işlem gününe ise 786 liradan başladı. Gram altın şu dakikalarda 788 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 783 lira, en yüksek ise 790 lira seviyeleri görüldü.