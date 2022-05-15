Altında son 2 ayın en büyük haftalık düşüşü

Mart ayında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 3 yıl aranın ardından ilk kez 25 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirmesinin ardından altın fiyatları üzerinde baskı arttı.

YATIRIMCILAR TAHVİLE YÖNELİYOR

Fed’in nisan ayında 22 yılın en sert faiz artışına giderek politik faizini 50 baz puan yükseltmesiyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi 3 yılın zirvesine çıktı. Yatırımcıların 10 yıl vade sonunda yüzde 30 kar elde edebilmek için tahvile yöneldiği görülüyor. Bu durum da doların küresel çapta güç kazanmasında etkili oluyor.

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi cuma günü 105.005 seviyesini aşarak 20 yılın zirvesine çıktı. Tahvil faizlerinin yükselmesiyle birlikte dolara olan talebin arttığı görülüyor.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ KULAĞI ABD ENFLASYONUNDAYDI

Bu hafta altın yatırımcılarının gözü kulağı ABD’de açıklanan enflasyon rakamlarındaydı. ABD’de tüketici fiyatları nisan ayında yıllık bazda yüzde 8.3 oranında arttı. Tüketici fiyatları mart ayında yıllık bazda yüzde 8.5 oranında yükselerek 40 yılın rekorunu kırmıştı. Böylelikle ABD’de enflasyon 40 yılın zirvesinden dönmüş oldu.

ABD’de enflasyon rekordan dönse de piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. Tüketici fiyatlarının nisan ayında yüzde 8.1 oranında artması bekleniyordu.

ABD’de üretici fiyatları ise nisanda aylık bazda yüzde 0.5, yıllık bazda ise yüzde 11 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ONS ALTIN 1800 DOLARIN ALTINA SARKTI

Öte yandan ons altın fiyatında bu hafta aşağı yönlü bir seyir görüldü. Özellikle mart ayında Fed’in faiz artırmaya başlamasıyla birlikte düşüşe geçen ons altın ABD’den gelen ekonomik gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor.

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Haftaya 1874 dolardan başlayan ons altın genel olarak aşağı yönlü bir seyir izledi. Özellikle ABD’de enflasyon rakamlarının piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi sonrası Fed’in faiz artışını hızlandırabileceği ihtimali kuvvetlendi. Bu durum ons altında kayıpları artırdı.

Ons altın cuma günü 1799 doları gördükten sonra haftayı 1811 dolardan tamamladı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yatırımcısına yüzde 3.79 oranında kaybettirdi. Ons altın böylelikle son 2 ayın en sert haftalık düşüşünü kaydetti.

Ons altın en son 14 Mart haftasında yüzde 3.55 oranında değer kaybetmişti.

GRAM ALTIN 900 LİRANIN ALTINA SARKTI

Ons altında görülen aşağı yönlü hareketler gram altının geri çekilmesinde etkili oluyor. Haftaya 905 liradan başlayan gram altın cuma günü 895 liraya kadar inerek haftalık bazda en düşük seviyeyi gördü.

Gram altın haftayı 901 liradan tamamladı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 0.40 oranında kaybettirdi. Böylelikle gram altın son 4 haftadır aşağı yönlü bir seyir izledi.