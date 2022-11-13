Altında son ayların en sert artışı

Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen savaşın etkisiyle birlikte mart ayında güvenli liman olarak görülen altın başta olmak üzere değerli emtiaların fiyatı hızla yükselişe geçmişti. Ons altın 2 bin dolar düzeyinin üzerini gördükten sonra düşüşe geçmişti. Mart ayının sonlarından itibaren altın fiyatlarında düşüş trendi sürmüştü.

Pandeminin getirdiği ekonomik olumsuz etkiler, tedarik zincirindeki bozulmalar, Rusya, Ukrayna savaşı ile birlikte emtiaların yükselmesi, tarım ve sanayi üretiminde girdi fiyatlarının artması küresel çapta enflasyonu körükledi. Küresel çapta artan enflasyonla başa çıkabilmek için gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler sıkı para politikasına geçti. Merkez bankalarının agresif faiz artışlarına yönelmesi özellikle faizsiz bir varlık olan altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

FED FAİZ SİLAHINI ÇEKTİ, ALTIN SERT KAYBA YÖNELDİ

Mart ayında 25 baz puan ile faiz artış furyasına başlayan ABD Merkez Bankası (Fed) üst üste bütün toplantılarda da faiz artışına gitti. Fed son toplantısında politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3.75-4 aralığına çıkardı. Böylelikle banka politika faizini 15 yılın zirvesine çıkardı.

FED’İN SIKILAŞTIRMA HAMLESİ İŞE YARADI

Fed’in agresif faiz artışlarına gitmesi son dönemde enflasyon artış hızını yavaşlattı. Para ve emtia piyasalarında yatırımcıların gözü kulağı perşembe günü açıklanan ABD ekim ayı enflasyon rakamlarındaydı.

ABD’de tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 7.7 oranında artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Piyasalarda beklenti ise enflasyonun yüzde 8 oranında geleceği yönündeydi.

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ABD’de enflasyon artışının yavaşlama göstermesi Fed’in önümüzdeki toplantılarda agresif faiz artışını sonlandıracağı beklentisini doğurdu. Bu gelişme başta altın fiyatları olmak üzere piyasalarda olumlu fiyatlandı.

ONS ALTINDA 7 AY SONRA BİR İLK

Haftaya 1681 dolardan başlayan ons altın perşembe günü ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 1756 dolara kadar yükseldi, cuma günü de kazançlarını artıran ons altın 1768 doları gördü. Böylelikle ons altın 3 ayın zirvesine çıkmış oldu. Haftalık bazda yüzde 5’in üzerinde prim yapan ons altın 7 ayın en büyük haftalık yükselişini gerçekleştirdi.

GRAM ALTIN YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altındaki sert yükselişin etkisiyle birlikte bu yılın zirve seviyesini gördü. Haftaya 1003 liradan başlayan gram altın önce perşembe günü 1045 lirayı gördü, cuma günü de kazançlarını artıran gram altın 1054 lira seviyesine kadar yükseldi. Bu, 2022 yılının zirve seviyesi olarak kayıtlara geçti. Gram altında haftalık bazda değer kazancı yüzde 5’in üzerine çıktı.