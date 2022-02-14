Altında son durum ne?

Ons altın fiyatı bu sabah cuma gününe göre yüzde 0,36 kayıpla 1852 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, ons altın fiyatının gerilemesinde ABD Hazine kağıdı getirilerinin yükselmesinin de etkili olduğunu belirtiyor.

Ons altında fiyatın 1872 dolar direncini test etme olasılığı bulunduğunu belirten analistler, aşağı hareketlerde destek olarak 1849-1841 dolar aralığını gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altındaki yükselişten destek bulan gram altın, yeni haftaya 800 liranın üzerinde açılış yaptı. Çeyrek altın ise bin 326 liradan alıcı buluyor.