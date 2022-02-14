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UzmanparaAltında son durum ne?
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altında son durum ne?

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği endişeleriyle cuma günü 19 Kasım'dan bu yana görülen en yüksek seviye olan 1865 doları test eden ons altın yeni haftanın ilk gününde kar realizasyonları ile geriledi. Gram altın ise haftaya 800 liranın üzerinde başladı.

14.02.2022 - 09:47 | | UZMANPARA
Altında son durum ne?

Ons altın fiyatı bu sabah cuma gününe göre yüzde 0,36 kayıpla 1852 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, ons altın fiyatının gerilemesinde ABD Hazine kağıdı getirilerinin yükselmesinin de etkili olduğunu belirtiyor.

Ons altında fiyatın 1872 dolar direncini test etme olasılığı bulunduğunu belirten analistler, aşağı hareketlerde destek olarak 1849-1841 dolar aralığını gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altındaki yükselişten destek bulan gram altın, yeni haftaya 800 liranın üzerinde açılış yaptı. Çeyrek altın ise bin 326 liradan alıcı buluyor.

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