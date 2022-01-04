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UzmanparaAltında 'tahvil' düşüşü
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altında 'tahvil' düşüşü

Altın fiyatları yeni yılın ilk günlerinde dalgalı bir seyir izliyor. Geçtiğimiz gün ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle ons altın resmen çakıldı. Bir günde 30 dolardan fazla gerileyen ons altın bugün kritik eşiğin üzerinde hareket ediyor. Peki gram altında son durum ne? İşte detaylar…

04.01.2022 - 09:08 | | UZMANPARA
Altında 'tahvil' düşüşü

Altın fiyatları ABD’den gelen ekonomik gelişmelerle birlikte yön bulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün ABD 10 yıllık tahvil faizleri 1.63 seviyesine kadar çıktı. Bir gün içerisinde 10 puan artan tahvil faizleri ons altın fiyatının sert düşmesine yol açtı.

6 HAFTANIN EN BÜYÜK DÜŞÜŞÜNÜ KAYDETTİ

Haftanın ilk işlem gününe 1830 dolar seviyesinden başlayan ons altın, öğleden sonra ABD tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle resmen çakıldı. 1798 dolara kadar gerileyen ons altın 1 gün içerisinde 30 dolardan fazla düştü.

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Bu gelişmeyle birlikte ons altın geçtiğimiz gün 6 haftanın en büyük düşüşünü kaydetti.

ONS ALTIN BUGÜN KRİTİK SEVİYENİN ÜZERİNDE

Bugüne 1803 dolar seviyesinden başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre hafif primli seyrederek şu dakikalarda 1803 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1801 dolar, en yüksek ise 1808 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN DA DÜŞTÜ

Pazartesi gününe 787 lira seviyesinden başlayan gram altın, dolar kuru ve ons altındaki geri çekilmenin etkisiyle birlikte düşüşe geçti. 750 lira seviyesine kadar inen gram altın, 759 liradan kapandı.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bugüne ise 759 liradan başlayan gram altın, şu dakikalarda 771 lira seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 757 lira, en yüksek ise 783 lira seviyeleri görüldü.

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