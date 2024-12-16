Altında ‘temkinli duruş’ beklentisi! 3 bin lirayı aşmıştı: İşte düşüşün nedeni

Yıl sonuna doğru gelindikçe altın, dolar ve borsada hareketlenmeler dikkat çekici boyuta ulaştı. Yatırımı olanlar piyasalardaki seyri merakla takip ediyor. Perşembe günü 3056 lira seviyesine kadar yükselen gram altın fiyatı zirve seviyeyi gördükten sonra düşüşe geçti. Cuma günü de sert düşüş gösteren gram altın haftayı 2975 liradan kapattı. Böylelikle iki günde gram altın fiyatı yüzde 2.6 oranında kayıp verdi. Peki altında yaşanan sert geri çekilmenin nedeni ne?

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Altının yanı sıra yurt içi yatırımcıların gözü borsada olmaya devam ediyor. Cuma günü BIST 100 endeksi 9962 puan seviyesini kısa süreliğine test etse de endeks 10 bin puan seviyesinin üzerinde tutunarak haftayı 10 bin 125 puandan kapattı. Özellikle son günlerde endekste yavaşlama sinyalleri görülüyor.

DOLAR/TL 35’E DAYANDI

Dolar kuru geçen haftanın son gününde 34.96 seviyesini test etti. Böylece kur neredeyse 35 liraya dayanmış oldu. Özellikle son zamanlarda kurda yukarı yönlü seyir hızlandı. Peki piyasalara dair öngörüler neler? Altında ‘temkinli duruş’ bekleyen Ekonomist Hikmet Baydar, piyasada yaşanan kısa süreli düşüşün nedenini tek tek açıkladı. Ekonomist Baydar dolar/TL’ye ilişkin de ‘Hareket çapraz paritelerle ilgili’ ifadelerini kullandı.

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ALTINDA BASKININ NEDENİ BELLİ OLDU!

Ekonomist Hikmet Baydar’ın milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamalar şu şekilde: “ABD’de açıklanan veriler içerisinde özellikle üretici fiyat endeksinin hem aylık hem de yıllık bazda beklentilerin üzerinde gelmesi enflasyon konusunda kaygıları artırıyor. Donald Trump'ın güçlü dolar istemesi ve politikaları da buna göre belirleyecek olması da stresi artırıyor. Tüm bu gelişmeler altını satış baskısı altında bırakıyor.

ALTINDA ‘TEMKİNLİ DURUŞ’ BEKLENTİSİ

Ons altında şimdilik yatay seyir devam edecek gibi görünüyor. Ancak Trump yönetimi devralana ve ekonomi politikaları netleşene kadar altında daha çok temkinli bir duruş görebiliriz.

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GRAM ALTINDA BU SEVİYEYE DİKKAT: GEVŞEME OLABİLİR

Gram altında, ons altının değerine paralel olarak 2924 TL seviyesine kadar gevşeme olabilir.

BORSA YAVAŞLADI, NEDENİ BELLİ OLDU!

Endekste yukarı sinyalleri görülmekle beraber Noel tatili nedeniyle yabancı yatırımcı yavaş yavaş tatil moduna giriyor. Bu durum ister istemez piyasalarda işlem hacminin düşmesine neden oluyor.

BORSADA YÜKSELİŞ İÇİN TAKİP EDİLECEK İLK SEVİYE

Borsada 10 bin 415 puan seviyesinde bulunan bir boşluk var. Önümüzdeki günlerde yeni bir olumsuz gelişme olmazsa bu boşluğun dolarak endeksin 10 bin 415 puan seviyesine kadar yükselmesini bekliyoruz.

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DOLARDA YUKARI YÖNLÜ HAREKETİN EN ÖNEMLİ SEBEBİ!

Dolardaki yukarı yönlü hareketin önemli sebeplerinden birisi euro/ dolar paritesinde 1.0490’lara kadar doların değer kazanmasıdır. Hareket daha çok çapraz paritelerle ilgilidir. İçeride dövizden Türk lirasına geçme eğilimi devam etmektedir.

Döviz sepeti bazında bakarsak hala yatay seyirde çok hafif yukarı yönlü hareket ettiğini görürüz. Önümüzdeki süreçte Ocak ve Şubat 2025 aylarında enflasyonda hızlı düşüşler göreceğiz. Bu nedenle yabancı girişi devam edeceğinden dövizin TL karşısında önemli bir prim yapmasını beklemiyoruz.”