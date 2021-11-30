Altında varyant endişesi

Güney Afrika’da ortaya çıkan ve dünya geneline hızla yayılan omicron varyantına ilişkin endişeler piyasalar tarafından önemle takip ediliyor.

Yeni varyanta ilişkin endişelerle küresel çapta tedarik zincirinde sıkıntıların ve arz kısıntılarının artabileceği belirtilirken bu durum ekonomiler için büyük tehdit oluşturuyor.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Senato Bankacılık Komisyonu’nda yapacağı konuşmanın bir gün önce yayımlanan metninde omicron varyantının istihdam ve ekonomik faaliyet için aşağı yönlü riskler oluşturduğunu belirtti.

Yeni varyant endişeleriyle piyasalarda Fed’in erken bir sıkılaşma politikasına gidebileceği fiyatlanırken, bu durum ons altın üzerinde baskı oluşturuyor.

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ONS ALTINDA VARYANT ENDİŞESİ

Haftanın ilk işlem gününe 1791 dolardan başlayan ons altın, piyasalarda risk iştahının artmasıyla birlikte 1779 dolara kadar geri çekildi ve 1782 dolardan kapandı.

Bugüne ise 1788 dolardan başlayan ons altın önceki kapanış seviyesine göre primli seyrederek 1794 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1784 dolar, en yüksek ise 1797 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Yurt içinde ise gram altın dolar kurundaki fiyat hareketlerinin etkisiyle primli seyrediyor. Haftanın ilk işlem gününe 712 liradan başlayan gram altın, 739 liraya kadar yükseldi ve 730 liradan kapandı.

Bugüne ise 730 liradan başlayan gram altın, şu dakikalarda 742 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 729 lira, en yüksek ise 744 lira seviyeleri görüldü.