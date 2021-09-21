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UzmanparaAltının gram fiyatı ne kadar oldu?
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altının gram fiyatı ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 490 lira seviyesinde işlem görüyor.

21.09.2021 - 13:58 | | AA
Altının gram fiyatı ne kadar oldu?

Dün dolar kuru ve altının onsundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,88 üzerinde 492 liradan tamamladı.

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Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.760 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, Çin devletinin Evergrande şirketine yönelik ne tür adımlar atacağı belirsizliğinin piyasalar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşün yurt içinde altın fiyatlarındaki gerilemeyi beraberinde getirdiğini aktardı.

Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 8,64 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de cari işlemler dengesi, inşaat izinleri ve konut başlangıçları istatistiklerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu söyledi.

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