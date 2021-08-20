Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAltının kilogram fiyatı geriledi
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 486 bin liraya düştü.

20.08.2021 - 16:42 | | AA
Altının kilogram fiyatı geriledi

Altın piyasasında, en düşük 486 bin lirayı, en yüksek ise 491 bin 710 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 486 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 444 milyon 80 bin 184,25 lira, işlem miktarı ise 911,28 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 449 milyon 27 bin 448,72 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler Ticaret, İstanbul Altın Rafinerisi, Has Kıymetli Madenler Ticaret ve AG Kıymetli Madenler AŞ şeklinde sıralandı.

haberlerhaberler
bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

Son dakika: NATO'dan Türkiye, ABD ve İngiltere'ye 'Afganistan' teşekkürü

Son dakika: NATO'dan Türkiye, ABD ve İngiltere'ye 'Afganistan' teşekkürü

Sel felaketinde büyük kahramanlık! 'Dört can kurtardı. Dört can verdi'

Sel felaketinde büyük kahramanlık! 'Dört can kurtardı. Dört can verdi'

28 Şubat davasında tutuklanan generaller için 3 seçenek

28 Şubat davasında tutuklanan generaller için 3 seçenek

Merkel ve Putin görüşmesinde dikkat çeken 'çiçek detayı'

Merkel ve Putin görüşmesinde dikkat çeken 'çiçek detayı'

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sel felaketinde büyük kahramanlık! 'Dört can kurtardı. Dört can verdi'

Sel felaketinde büyük kahramanlık! 'Dört can kurtardı. Dört can verdi'

Sıradaki Haber
Milyonları ilgilendiriyor! Maaş bağlanması için...

Milyonları ilgilendiriyor! Maaş bağlanması için...

Sıradaki Haber
Dışarı çıkacaklar dikkat! Bugün hava...

Dışarı çıkacaklar dikkat! Bugün hava...

Sıradaki Haber
28 Şubat davasında tutuklanan generaller için 3 seçenek

28 Şubat davasında tutuklanan generaller için 3 seçenek

Sıradaki Haber