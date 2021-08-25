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UzmanparaAltının kilogram fiyatı geriledi
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Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 484 bin 400 liraya düştü.

25.08.2021 - 16:56 | | AA
Altının kilogram fiyatı geriledi

Altın piyasasında, en düşük 482 bin 510 lirayı, en yüksek ise 485 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 484 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 841 milyon 281 bin 682,82 lira, işlem miktarı ise 1.730,95 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 845 milyon 121 bin 298,32 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, Turan Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

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