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UzmanparaAltının kilogram fiyatı geriledi
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Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 480 bin liraya düştü.

26.08.2021 - 17:03 | | AA
Altının kilogram fiyatı geriledi

Altın piyasasında, en düşük 479 bin 600 lirayı, en yüksek ise 485 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 480 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 507 milyon 985 bin 599,72 lira, işlem miktarı ise 1.053,94 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 511 milyon 25 bin 265,84 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, Altınbaş Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler Ticareti ve Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

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