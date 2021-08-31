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UzmanparaAltının kilogram fiyatı geriledi
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Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 481 bin liraya düştü.

31.08.2021 - 17:02 | | AA
Altının kilogram fiyatı geriledi

Altın piyasasında, en düşük 481 bin lirayı, en yüksek ise 487 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 481 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 957 milyon 472 bin 615,10 lira, işlem miktarı ise 1.962,12 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 980 milyon 607 bin 523,62 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İş Bankası ve Demas Kuyumculuk İhracat ve İthalat Sanayi şeklinde sıralandı.

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