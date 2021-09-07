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UzmanparaAltının kilogram fiyatı geriledi
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Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 483 bin 600 liraya düştü.

07.09.2021 - 17:11 | | AA
Altının kilogram fiyatı geriledi

Altın piyasasında, en düşük 480 bin lirayı, en yüksek ise 485 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 azalışla 483 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 691 milyon 732 bin 323,51 lira, işlem miktarı ise 1.430,58 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 698 milyon 405 bin 799,55 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese, Vakıf Katılım, Kuveyt Türk, Nil Kıymetli Madenler Ticaret ve Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

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