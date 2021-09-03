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UzmanparaAltının kilogram fiyatı yükseldi
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Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 485 bin 100 liraya çıktı.

03.09.2021 - 17:00 | | AA
Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 482 bin 500 lirayı, en yüksek ise 485 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 yükselişle 485 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 626 milyon 972 bin 649,45 lira, işlem miktarı ise 1.297,70 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 643 milyon 769 bin 914,86 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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