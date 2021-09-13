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Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 485 bin 400 liraya yükseldi.

13.09.2021 - 17:04 | | AA
Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 485 bin 400 lira, en yüksek ise 486 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,004 yükselişle 485 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 534 milyon 42 bin 71,52 lira, işlem miktarı ise 1.103,46 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 553 milyon 26 bin 419,62 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese, Kuveyt Türk Katılım, Vakıf Katılım, Halk Bankası ve Denizbank şeklinde sıralandı.

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