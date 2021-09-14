Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 484 bin 900 lira, en yüksek ise 487 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 yükselişle 486 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 286 milyon 757 bin 12,93 lira, işlem miktarı ise 592,705 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 311 milyon 87 bin 405,64 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Vakıf Katılım, Gram Kıymetli Madenler ve Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi şeklinde sıralandı.