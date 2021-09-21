Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAltının kilogram fiyatı yükseldi
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 492 bin liraya yükseldi.

21.09.2021 - 16:47 | | AA
Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 485 bin lira, en yüksek ise 492 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 492 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 552 milyon 281 bin 346,65 lira, işlem miktarı ise 1.125,49 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 564 milyon 272 bin 497 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler ve Osmanlı Döviz ve Altın şeklinde sıralandı.

OECD Türkiye büyüme tahminini yükseltti

OECD Türkiye büyüme tahminini yükseltti

YÖK Başkanı Özvar: Öğretim görevlilerinin yüzde 88,56'sı aşılandı

YÖK Başkanı Özvar: Öğretim görevlilerinin yüzde 88,56'sı aşılandı

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

YÖK Başkanı Özvar: Öğretim görevlilerinin yüzde 88,56'sı aşılandı

YÖK Başkanı Özvar: Öğretim görevlilerinin yüzde 88,56'sı aşılandı

Yakıt pompasını çıkarıp, akaryakıt istasyonunu patlatmakla tehdit etti!

Yakıt pompasını çıkarıp, akaryakıt istasyonunu patlatmakla tehdit etti!

Son dakika: Biden BM Genel Kurulu'nda konuşuyor!

Son dakika: Biden BM Genel Kurulu'nda konuşuyor!

İcradan satılık tarla

İcradan satılık tarla

Uzman Erbaş alımı yapılacak

Uzman Erbaş alımı yapılacak

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YÖK Başkanı Özvar: Öğretim görevlilerinin yüzde 88,56'sı aşılandı

YÖK Başkanı Özvar: Öğretim görevlilerinin yüzde 88,56'sı aşılandı

Sıradaki Haber
Yeni dönem! Haftalık tatil, yıllık izin, tazminat...

Yeni dönem! Haftalık tatil, yıllık izin, tazminat...

Sıradaki Haber
3. doz Delta varyantına karşı koruyor mu?

3. doz Delta varyantına karşı koruyor mu?

Sıradaki Haber
Yakıt pompasını çıkarıp, akaryakıt istasyonunu patlatmakla tehdit etti!

Yakıt pompasını çıkarıp, akaryakıt istasyonunu patlatmakla tehdit etti!

Sıradaki Haber