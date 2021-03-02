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02.03.2021 - 17:50 | | AA

Altının kilogramı 408 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 408 bin liraya geriledi.

Altının kilogramı 408 bin liraya geriledi
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Altın piyasasında, en düşük 402 bin 897,50 lirayı, en yüksek ise 408 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 408 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 888 milyon 31 bin 296,43 lira, işlem miktarı ise 2.188,10 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 898 milyon 446 bin 345,27 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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