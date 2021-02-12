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12.02.2021 - 17:13 | | AA

Altının kilogramı 411 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 411 bin 500 liraya geriledi.

Altının kilogramı 411 bin 500 liraya geriledi
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Altın piyasasında, en düşük 408 bin 960 lirayı, en yüksek ise 412 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 411 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 141 milyon 277 bin 272,14 lira, işlem miktarı ise 2.770,72 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 144 milyon 156 bin 954,84 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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