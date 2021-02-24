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24.02.2021 - 17:12 | | AA

Altının kilogramı 416 bin 650 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 416 bin 650 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 416 bin 650 liraya yükseldi
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Altın piyasasında, en düşük 412 bin 715 lirayı, en yüksek ise 418 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 416 bin 650 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 313 milyon 218 bin 251,62 lira, işlem miktarı ise 3.210,86 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 347 milyon 913 bin 657,50 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri şeklinde sıralandı.

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