Altının kilogramı 420 bin 300 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 416 bin 650 lirayı, en yüksek ise 422 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 420 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 387 milyon 449 bin 263,69 lira, işlem miktarı ise 925,10 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 407 milyon 374 bin 260,79 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.