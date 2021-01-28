Altının kilogramı 435 bin 800 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 435 bin lirayı, en yüksek ise 437 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 435 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 471 milyon 699 bin 105,85 lira, işlem miktarı ise 1.086,20 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 315 milyon 123 bin 577,24 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, T. Garanti Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Iar Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese AŞ ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.