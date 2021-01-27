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27.01.2021 - 17:17 | | AA

Altının kilogramı 436 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 436 bin 500 liraya geriledi.

Altının kilogramı 436 bin 500 liraya geriledi
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Altın piyasasında, en düşük 436 bin 250 lirayı, en yüksek ise 438 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 436 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 394 milyon 4 bin 857,26 lira, işlem miktarı ise 3.204,53 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 411 milyon 320 bin 974,82 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

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