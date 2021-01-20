Altının kilogramı 443 bin 500 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 442 bin 460 lirayı, en yüksek ise 444 bin 720 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 443 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 801 milyon 174 bin 384,09 lira, işlem miktarı ise 1.814,21 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 817 milyon 302 bin 465,56 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Say Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret şeklinde sıralandı.