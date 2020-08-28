Altının kilogramı 462 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 455 bin 700, en yüksek ise 465 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 yükselişle 462 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 59 milyon 818 bin 9,56 lira, işlem miktarı ise 2.324 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 194 milyon 383 bin 180,29 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, ve Standart Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.