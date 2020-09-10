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10.09.2020 - 17:01 | | AA

Altının kilogramı 469 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 469 bin liraya yükseldi.

Altının kilogramı 469 bin liraya yükseldi
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Altın piyasasında, en düşük 455 bin lira, en yüksek 469 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 469 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 172 milyon 334 bin 694,99 lira, işlem miktarı ise 4.744,78 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 209 milyon 407 bin 409,40 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Standart Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

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