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19.10.2020 - 17:31 | | AA

Altının kilogramı 483 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 483 bin liraya geriledi.

Altının kilogramı 483 bin liraya geriledi
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Altın piyasasında, en düşük 483 bin lira, en yüksek 488 bin 70 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 483 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 988 milyon 603 bin 160,23 lira, işlem miktarı ise 2.050,46 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 333 bin 14,22 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

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