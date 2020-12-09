CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Altının kilogramı geriledi
09.12.2020 - 17:23 | | AA

Altının kilogramı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 468 bin liraya geriledi.

Altının kilogramı geriledi
ABONE OL

Altın piyasasında, en düşük 465 bin lirayı, en yüksek ise 469 bin 560 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 468 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 651 milyon 137 bin 944,29 lira, işlem miktarı ise 1.401,37 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 652 milyon 478 bin 349,54 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bulduğunda 14 kiloydu... Değişimi görenleri duygulandırdı

Bulduğunda 14 kiloydu... Değişimi görenleri duygulandırdı

Emekli maaşı ile ilgili flaş açıklama! Asgari ücret detayı...

Emekli maaşı ile ilgili flaş açıklama! Asgari ücret detayı...

CHP liderinin sözlerine AK Parti'den yanıt

CHP liderinin sözlerine AK Parti'den yanıt

Son dakika... İçişleri'nden 81 ile yeni korona genelgesi! En az 3 metre...

Son dakika... İçişleri'nden 81 ile yeni korona genelgesi! En az 3 metre...

Sıradaki Haber