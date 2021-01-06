Altının kilogramı geriledi

Altın piyasasında, en düşük 460 bin 800 lirayı, en yüksek ise 462 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 461 bin 650 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 97 milyon 651 bin 530,56 lira, işlem miktarı ise 2.384,97 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 124 milyon 183 bin 642,16 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.