AltÄ±nÄ±n kilogramÄ± geriledi

AltÄ±n piyasasÄ±nda, en dÃ¼ÅŸÃ¼k 445 bin lirayÄ±, en yÃ¼ksek ise 456 bin 500Â lirayÄ± gÃ¶ren standart altÄ±nÄ±n kilogram fiyatÄ±, gÃ¼nÃ¼ Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re yÃ¼zde 2Â azalÄ±ÅŸla 452 bin 300 liradan tamamladÄ±.

KMKTP'de, altÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen toplam iÅŸlem hacmiÂ 951 milyon 625 binÂ 64,27 lira, iÅŸlem miktarÄ± ise 2.119,60 kilogram oldu.

TÃ¼m metallerdeki toplam iÅŸlem hacmi ise 975 milyon 232 bin 533,37 liraÂ oldu. AltÄ±n borsasÄ±nda bugÃ¼n en fazla iÅŸlem gerÃ§ekleÅŸtiren kurumlar HasÂ KÄ±ymetli Madenler, Turan KÄ±ymetli Madenler, VakÄ±f KatÄ±lÄ±m BankasÄ±, UÄŸurasÂ KÄ±ymetli Madenler, Ä°AR DÃ¶viz ve KÄ±ymetli Madenler ÅŸeklinde sÄ±ralandÄ±.