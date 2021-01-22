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22.01.2021 - 17:09 | | AA

Altının kilogramı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 441 bin liraya geriledi.

Altının kilogramı geriledi
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Altın piyasasında, en düşük 441 bin lirayı, en yüksek ise 444 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 441 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 512 milyon 923 bin 24,87 lira, işlem miktarı ise 1.163,92 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 527 milyon 412 bin 756,18 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.

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